На Ростовскую область обрушатся морозы до -26 градусов

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области ожидается похолодание до -26 градусов в феврале. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на начальника ростовского Гидрометцентра Елену Назарову.Количество осадков в последний месяц Симы будет около нормы. В первой декаде в отдельные дни ожидается снег и мокрый снег. А в начале декады с дождем. Температура воздуха 1 февраля опустится до -1…+4 градусов днем, по северу до -16, и по югу до -5…-10 градусов. Сильные морозы со 2 по 6 февраля. Похолодание ночью до -7…-12 градусов, при прояснениях до -18 градусов. А по северу до -23 градусов. Холодными будут 4 и 5 февраля, местами похолодает до -26 градусов.В конце декады морозы будут ослабевать. Столбики термометров достигнут -1…-6 градусов, а по северу до -10 градусов. Днем температура опустится до 0…-5 градусов.В середине месяца похолодает от 0 до -5 градусов, а днем от 0 до +5 градусов.Под конец месяца в отдельные дни снег и мокрый снег. Похолодает до -4…-9 градусов. Днем до -1…-6 градусов.