Фото: Rostov.ru

В ближайшие сутки на Ростовскую область обрушатся морозы до -18 градусов. Информацию сообщает Dondaу со ссылкой на начальника Гидрометцентра Елену Назарову.По прогнозу синоптика, существенных осадков в начале марта не ожидается. Столбики термометров ночью могут достигать -5…-12 градусов. В первый день весны по северу и востоку региона похолодает до -18 градусов. Температура воздуха днем достигнет -1…-7 градусов. На следующий день по югу – до +1 градуса. Далее до конца месяца сильных морозов не предвидится.Напомним, с середины февраля на донской регион обрушились морозы. Столбики термометров на севере области и вовсе опустились до отметки -23 градуса. Из-за сильных морозов в Красном Сулине школы № 2 и № 8 ушли на дистанционный режим, а ростовские тепловые сети не выдерживали отрицательных температур. Только за последний месяц в Ростове произошло порядка 20 коммунальных аварий. Из-за этого люди сутками сидели без тепла.