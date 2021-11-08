На Ростовскую область надвигаются морозы до -10 градусов

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Синоптики предупредили жителей Ростовской области о надвигающихся морозах. В ближайшие сутки на Дону похолодает до -10 градусов, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По данным синоптиков, с 18 часов 10 ноября и в течение суток ожидается существенное похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов. При прояснениях будет мороз до -10 градусов. Днем потеплеет максимум до +5 градусов. При этом возможны туман и изморозь.До конца недели в регионе возможны усиление ветра и понижение температуры до минусовых отметок. Днем столбики термометров будут показывать не больше +10 градусов.Кроме того, в регионе синоптики уже прогнозируют первый снег. Пройдет он, конечно, на севере области. Однако водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными. Автомобилистам нужно заменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать риска возникновения ДТП. В дороге стоит соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.