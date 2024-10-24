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На Ростов надвигается магнитная буря

На Ростов надвигается магнитная буря
На Ростов 25 октября обрушится магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары будут атаковать Землю 24 октября около 06:00. По силе буря достигнет балла G1. Причиной геомагнитного шторма стала вспышка на Солнце балла X3.3.

Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать недомогание. Чтобы улучшить состояние здоровья, следует отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок. Кроме того, в этот день лучше не употреблять жирную и соленую еду.
Фото: Rostov.ru
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