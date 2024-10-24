На Ростов надвигается магнитная буря

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На Ростов 25 октября обрушится магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары будут атаковать Землю 24 октября около 06:00. По силе буря достигнет балла G1. Причиной геомагнитного шторма стала вспышка на Солнце балла X3.3.Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать недомогание. Чтобы улучшить состояние здоровья, следует отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок. Кроме того, в этот день лучше не употреблять жирную и соленую еду.