Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 28 декабря ожидается магнитная буря

В Ростове 28 декабря ожидается магнитная буря
На Ростов 28 декабря обрушится мощная магнитная буря. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары по силе в 4 балла обрушатся на землю уже в ближайшие сутки. Начнется шторм 28 декабря около 03:00. Вспышки на Солнце закончатся к 06:00. В этот день метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Магнитная буря - это процесс возмущения геомагнитного поля протяжнностью от нескольких часов до нескольких суток.

Людям, подверженным таким процессам, рекомендуется воздержаться от тяжелых физических и умственных нагрузок. Также нежелательно принимать соленую и жирную пищу.
ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.