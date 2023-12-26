В Ростове 28 декабря ожидается магнитная буря

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На Ростов 28 декабря обрушится мощная магнитная буря. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары по силе в 4 балла обрушатся на землю уже в ближайшие сутки. Начнется шторм 28 декабря около 03:00. Вспышки на Солнце закончатся к 06:00. В этот день метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.Магнитная буря - это процесс возмущения геомагнитного поля протяжнностью от нескольких часов до нескольких суток.Людям, подверженным таким процессам, рекомендуется воздержаться от тяжелых физических и умственных нагрузок. Также нежелательно принимать соленую и жирную пищу.