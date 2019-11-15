На ремонт проспекта Театрального в Ростове потратят более 21 млн рублей



Фото: telefakt.ru

В будущем году в Ростове запланирован ремонт проспекта Театрального. На эти цели из бюджетов трёх уровней будет выделено 21,4 миллиона рублей.



Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок 12 ноября. Заказчиком работ выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Планируется отремонтировать участок дороги от улицы Максима Горького до Текучева.



Средства будут распределяться следующим образом: из федерального бюджета на реконструкцию выделят 10,7 млн руб., из областного – 10,6 млн руб., и 107, 1 тыс. руб. из городского.



В перечень работ входит: снятие старого покрытия, укладка нового, нанесение разметки. Ремонт планируется провести с 15 января по 15 мая 2020 года.



Подрядчик определится после 28 ноября.