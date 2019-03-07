На расчистку реки Темерник в Ростове потратят почти 400 миллионов рублей



В Ростове на очистку реки Темерник направят почти 400 миллионов рублей. В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ищет подрядчика, который выполнит работы. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.



Очистке подлежит участок протяженностью 8,5 километра. Это расстояние от истока реки в микрорайоне Суворовском до русла, расположенного ниже Низового водохранилища в Ворошиловском районе города. Всего планируется выполнить семь видов работ: очистка дна и русла реки, установка конструкции для вентиляции воды, укрепление берегов от размывов, посадка деревьев вдоль берега реки и другие.



Подрядчик определится 12 апреля, когда будут подведены итоги конкурса. Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2020 года. Гарантийный срок составляет 60 месяцев с момента приемки результатов. Средства выделяются из областного бюджета. Часть денег поступит из федерального.



Добавим, что в конце декабря донское Минприроды объявило аукцион на расчистку правого притока Дона - реки Кумшак. На работы из регионального бюджета выделили 49 489 500 рублей. Согласно итогам конкурса контракт планируется заключить с ООО «Реновация» и ООО «ВЦЭБ».