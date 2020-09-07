На проведение инфотуров в Ростове власти города потратят 1,7 млн рублей

Департамент экономики Ростова-на-Дону ищет подрядчика для организации и проведения инфотуров по донской столице. За услуги департамент готов заплатить 1,7 миллиона рублей. Согласно документам закупки деньги исполнителю будут выделены из казны города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 8 сентября.В обязанности туроператора будет входить разработка программы пребывания гостей в Ростове, формирование списка участников, оформление приглашений, их рассылка, а также их трансфер на комфортабельном автобусе из других городов, включая проживание и питание в гостинице.Победитель контракта будет заниматься привлечением гостей из сферы делового туризма и других заинтересованных структур регионов России в Ростов-на-Дону. Здесь для них проведут рабочие встречи, экскурсии. В рамках инфотура людям покажут значимые объекты города, музеи, сувенирные магазины, угостят донскими блюдами и винами.Выигравший конкурс подрядчик должен будет также провести не менее одного инфотура для разных лиц туристской индустрии и учебных заведений, представителей отельеров и предприятий Ростова. В программе тура должна быть предусмотрена организация тематической пешей экскурсии по городу (не менее 1,5 (полутора) часа), посещение культурно-выставочного центра ДГТУ «Донская казачья гвардия», а также организация круглого стола (не менее 1 (одного) часа) с кофе-брейком.Дополнительным требованием для туроператора будет обеспечение соблюдения всех эпидемиологических мер, а также проведение фотосъемки для участников тура.Исполнитель контракта станет известен 29 сентября. Провести инфотуры должны будут до конца ноября.