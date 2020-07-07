В Ростовской области на ремонт «ГАЗелей» «Почты России» потратят 2,5 миллиона рублей

Фото: Pochta.ru

«Почта России» ищет в Ростовской области подрядчика для ремонта почтовых автомобилей. На услуги компания выделяет 2,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.Выигравший аукцион поставщик должен будет оказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки ГАЗ для нужд УФПС Ростовской области. Например, в стоимость закупки будет входить замена амортизаторов, адаптеров, топливных баков, переустановка электронасоса, элементов газового фильтра и других запчастей.Заявка на официальном сайте была размещена 30 июня. Срок подачи заявлений закончится 9 июля, затем начнётся аукцион. На нём выберут компанию, которая отремонтирует автомобили «Почты России» Ростовской области.