На предпраздничной неделе Ростов сковали девятибалльные пробки

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Ростов на предпраздничной неделе сковали девятибалльные пробки. Город превратился в один большой затор 25 декабря в 17:45.Движение машин оказалось парализовано почти на всех основных транспортных артериях столицы Дона. Сложная ситуация наблюдается на проспектах Ворошиловском, Буденновском, улице Красноармейской и Максима Горького. Также огромная пробка образовалась на улице Большая Садовая.На проспекте Михаила Нагибина со скоростью 5-10 километров в час двигаются автомобили в Северный район города. Огромный затор сковал проспект Королева и улицу Вавилова. На Западном водители стоят на улице Малиновского и Еременко.Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, чтобы не создавать аварийных ситуаций в час пик.