Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На предпраздничной неделе Ростов сковали девятибалльные пробки

На предпраздничной неделе Ростов сковали девятибалльные пробки
Ростов на предпраздничной неделе сковали девятибалльные пробки. Город превратился в один большой затор 25 декабря в 17:45.

Движение машин оказалось парализовано почти на всех основных транспортных артериях столицы Дона. Сложная ситуация наблюдается на проспектах Ворошиловском, Буденновском, улице Красноармейской и Максима Горького. Также огромная пробка образовалась на улице Большая Садовая.

На проспекте Михаила Нагибина со скоростью 5-10 километров в час двигаются автомобили в Северный район города. Огромный затор сковал проспект Королева и улицу Вавилова. На Западном водители стоят на улице Малиновского и Еременко.

Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, чтобы не создавать аварийных ситуаций в час пик.
Фото: Яндекс. карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.