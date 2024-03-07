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Ростов сковали девятибалльные пробки в преддверии праздничных выходных

Ростов сковали девятибалльные пробки в преддверии праздничных выходных
Ростов-на-Дону перед праздничными выходными сковали девятибалльные пробки. Согласно данным «Яндекс.Карт» на 7 марта, весь город буквально превратился в большой затор.

Движение парализовано практически на всех основных транспортных артериях столицы Дона. Пробки появились на проспектах Ворошиловском и Буденновском. Затор тянется от набережной до улицы Текучева. Огромная пробка появилась на улице Береговой. Вероятно, сотни мужчин вспомнили, что близится Международный женский день и отправились скупать цветы.

Кроме того, пробки наблюдаются на Красноармейской, Большой Садовой, Нансена. На проспекте Михаила Нагибина случилось два ДТП. Затруднено движение и на Северном. Огромный затор сковал проспект Королева и улицу Вавилова. Водители также застряли на улице Малиновского и улице Еременко.

В час пик водителям следует быть аккуратными на дорогах. Из-за спешки риск попасть в ДТП возрастает.
Фото: Яндекс.Карты
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