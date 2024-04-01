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В Ростове возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа на Парамоновских складах

В Ростове возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа на Парамоновских складах
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа на Парамоновских складах. Тело 61-летнего бездомного мужчины обнаружили среди завалов 31 марта. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Проходящие мимо люди заметили на земле человека без сознания. Они сразу же вызвали на место полицию. Следователи установили признаки криминальной смерти. На теле мужчины обнаружили множественные ножевые ранения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливается личность, причастная к случившемуся.
Фото: социальные сети
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