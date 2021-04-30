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В Цимлянском районе экологи выясняют причину массовой гибели птиц

В Цимлянском районе экологи выясняют причину массовой гибели птиц
В Цимлянском районе выясняют причину массовой гибели уток. Инспекторы Минприроды Ростовской области выехали на место происшествия 3 мая.

Как сообщал Rostov.ru, местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии мертвых птиц на берегу Цимлянского водохранилища.

В этот же день инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области взяли пробы, чтобы узнать причину смерти птиц. Сейчас специалисты проводят тестирование на наличие у них заболеваний. Результаты станут известны позже.

Подобная ситуация на днях была и на берегу Таганрогского залива. Мертвых птиц люди обнаружили в хуторе Мержаново и в самом Таганроге.

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