В Цимлянском районе экологи выясняют причину массовой гибели птиц
В Цимлянском районе выясняют причину массовой гибели уток. Инспекторы Минприроды Ростовской области выехали на место происшествия 3 мая.
Как сообщал Rostov.ru, местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии мертвых птиц на берегу Цимлянского водохранилища.
В этот же день инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области взяли пробы, чтобы узнать причину смерти птиц. Сейчас специалисты проводят тестирование на наличие у них заболеваний. Результаты станут известны позже.
Подобная ситуация на днях была и на берегу Таганрогского залива. Мертвых птиц люди обнаружили в хуторе Мержаново и в самом Таганроге.