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На перевозку депутатов Заксобрания Ростовской области потратят более 19 млн рублей

На перевозку депутатов Заксобрания Ростовской области потратят более 19 млн рублей
В Ростовской области выделили более 19 миллионов рублей на перевозку депутатов Законодательного собрания. Средства выделяют только на четыре месца — с 1 января по 30 апреля 2020 года. Деньги берут из областного бджета.

На сайте госзакупок указано, что исполнитель должен предоставить во временное пользование депутатов 26 автомобилей. Большая часть из них — пятиместные седаны. В списке также есть авто повышенной проходимости. Транспорт должен быть оборудован подушками безопасности, системой обогрева, кондиционером и усилителем руля.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 18 декабря. Напомним, ранее сообщалось, что на эти же услуги Государственная дума потратит 20 миллионов рублей.

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