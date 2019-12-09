На перевозку депутатов Заксобрания Ростовской области потратят более 19 млн рублей



В Ростовской области выделили более 19 миллионов рублей на перевозку депутатов Законодательного собрания. Средства выделяют только на четыре месца — с 1 января по 30 апреля 2020 года. Деньги берут из областного бджета.



На сайте госзакупок указано, что исполнитель должен предоставить во временное пользование депутатов 26 автомобилей. Большая часть из них — пятиместные седаны. В списке также есть авто повышенной проходимости. Транспорт должен быть оборудован подушками безопасности, системой обогрева, кондиционером и усилителем руля.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 18 декабря. Напомним, ранее сообщалось, что на эти же услуги Государственная дума потратит 20 миллионов рублей.