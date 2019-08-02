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На аренду авто для депутатов Заксобрания Ростовской области потратят 17,5 млн рублей

На аренду авто для депутатов Заксобрания Ростовской области потратят 17,5 млн рублей
Из бюджета Ростовской области выделили 17 442 660 рублей на аренду автомобилей для депутатов Законодательного собрания. Такая информация 5 августа появилась на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что исполнитель должен предоставить 26 машин на период с 1 августа по 31 декабря 2019 года. При этом одно авто должно иметь повышенную проходимость, ещё одно — кузов типа «универсал». Все остальные машины — полноприводные пятиместные седаны. Точные марки в заявке не указаны. Сделав несложные подсчёты, получаем цифру почти в 671 тысячу за каждое авто. За такие средства можно было купить 26 машин, а не арендовать их.

Заявки принимаются до 13 августа. Победителя определят на следующий день с помощью электронного аукциона.

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