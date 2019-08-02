На аренду авто для депутатов Заксобрания Ростовской области потратят 17,5 млн рублей



Из бюджета Ростовской области выделили 17 442 660 рублей на аренду автомобилей для депутатов Законодательного собрания. Такая информация 5 августа появилась на сайте госзакупок.



В техническом задании указано, что исполнитель должен предоставить 26 машин на период с 1 августа по 31 декабря 2019 года. При этом одно авто должно иметь повышенную проходимость, ещё одно — кузов типа «универсал». Все остальные машины — полноприводные пятиместные седаны. Точные марки в заявке не указаны. Сделав несложные подсчёты, получаем цифру почти в 671 тысячу за каждое авто. За такие средства можно было купить 26 машин, а не арендовать их.



Заявки принимаются до 13 августа. Победителя определят на следующий день с помощью электронного аукциона.