В Ростове на аренду авто для депутатов Госдумы потратят 12 млн рублей



На перевозку депутатов Государственной Думы в Ростове-на-Дону потратят 12 миллионов рублей. Источником финансирования является областной бюджет. Деньги потратят на аренду автомобилей с водителем. Заказчик — правительство Ростовской области.



В течение 2020-го года исполнитель должен предоставлять 13 легковых автомобилей для депутатов. В цену входит содержание, сервисное обслуживание и ремонт машин, а также приобретение запчастей в случае поломки и зарплата водителям. Авто должны быть оборудованы системой обогрева и кондиционирования воздуха, подушками безопасности и усилителями руля.



В документации на сайте госзакупок указано, что один час работы машины стоит почти 710 рублей, один километр пробегам — чуть больше 12 рублей.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 декабря. Электронный аукцион назначен на 19 декабря.