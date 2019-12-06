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В Ростове на аренду авто для депутатов Госдумы потратят 12 млн рублей

В Ростове на аренду авто для депутатов Госдумы потратят 12 млн рублей
На перевозку депутатов Государственной Думы в Ростове-на-Дону потратят 12 миллионов рублей. Источником финансирования является областной бюджет. Деньги потратят на аренду автомобилей с водителем. Заказчик — правительство Ростовской области.

В течение 2020-го года исполнитель должен предоставлять 13 легковых автомобилей для депутатов. В цену входит содержание, сервисное обслуживание и ремонт машин, а также приобретение запчастей в случае поломки и зарплата водителям. Авто должны быть оборудованы системой обогрева и кондиционирования воздуха, подушками безопасности и усилителями руля.

В документации на сайте госзакупок указано, что один час работы машины стоит почти 710 рублей, один километр пробегам — чуть больше 12 рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 декабря. Электронный аукцион назначен на 19 декабря.

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