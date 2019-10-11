На перелёт в Санкт-Петербург ФК «Ростов» потратит 4,5 млн рублей



На перелёт в Санкт-Петербург и обратно футбольный клуб «Ростов» потратит 4 455 000 рублей. Администрация «жёлто-синих» уже определила подрядчика, с которым работает уже долгое время.



Матч с питерским «Зенитом» состоится 19 октября. Футболисты «Ростова» прибудут в северную столицу сутками ранее около 19 часов. Обратный вылет запланирован сразу после игры, в 23 часа.



В документации на сайте госзакупок сказано, что исполнитель должен доставить команду в аэропорт за два часа до вылета. Также в бумагах прописана модель самолёта - «жёлто-синие» полетят на Sukhoi Superjet 100. деньги на счёт исполнителя администрация клуба должна перечислить не позднее 15 октября.