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«Ростов» потратит почти 4 млн на перелет в Москву

«Ростов» потратит почти 4 млн на перелет в Москву
Футбольный клуб «Ростов» потратит 3,8 миллиона рублей на перелет в Москву. Администрация команды заказала организацию поездки на сайте госзакупок 15 ноября.

Согласно техническому заданию команда из 110 человек планирует улететь в Москву 22 ноября в четыре часа дня. Футболисты вернутся в донскую столицу на следующий день в 22:20.

По условиям договора самолет должен быть марки Embraer 190. Пассажиры, груз и багаж обязаны прибыть в аэропорт за два часа до вылета.

Исполнителем контракта стало ООО «Авиачартер».

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