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ФК «Ростов» потратит более 4 млн рублей на перелет до Саранска

ФК «Ростов» потратит более 4 млн рублей на перелет до Саранска
Футбольный клуб «Ростов» выделил более 4 миллионов рублей на перелет до Саранска. Тендер появился на сайте госзакупок.

В техзадании указывается, что исполнитель должен доставить футболистов в указанное место на «Сухом Супер Джете». Спортсмены должны прибыть в Саранск 20 сентября. Возвращение в донскую столицу – на следующий день.

Заказчик обеспечит прибытие пассажиров, груза и багажа в аэропорт отправления за два часа до вылета рейса.

Игра будет проходить на искусственном поле стадиона «Старт», начало - в 18.30.

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