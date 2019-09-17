ФК «Ростов» потратит более 4 млн рублей на перелет до Саранска



Футбольный клуб «Ростов» выделил более 4 миллионов рублей на перелет до Саранска. Тендер появился на сайте госзакупок.



В техзадании указывается, что исполнитель должен доставить футболистов в указанное место на «Сухом Супер Джете». Спортсмены должны прибыть в Саранск 20 сентября. Возвращение в донскую столицу – на следующий день.



Заказчик обеспечит прибытие пассажиров, груза и багажа в аэропорт отправления за два часа до вылета рейса.



Игра будет проходить на искусственном поле стадиона «Старт», начало - в 18.30.