Новые остановки в Пролетарском районе Ростова поставят за 3 млн рублей

Управление благоустройства Пролетарского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который купит и установит в районе остановочные павильоны общественного транспорта. Соответствующая информация появилась 10 сентября на сайте госзакупок.Согласно документации, на покупку остановок из бюджета города готовы выделить три миллиона и 60 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен будет поменять старые павильоны на новые.Так, новые пункты ожидания общественного транспорта должны будут появиться на 18 точках: улица 35-я Линия, 21, проспект 40-летия Победы, 150, улица Богданова, 23/72, проспект Театральный, 46, улицы Черевичкина, 106/2, Детская, 281, Сарьяна, 25, Закруткина, 26/18, Нижненольная, 6, Листопадова/ул. 19-я Линия, Черевичкина, 60А, Закруткина/ул. 1-я Линия, проспект 40-летия Победы, 232, проспект 40-летия Победы, 326, улица 26 Линия 24, улица Закруткина/ул. 13 линия, 1-я Майская / ул. 14-я Линия, а также улица Мясникова, 6.Там должны появится оранжево-коричневые павильоны с подсвечивающимся рекламным щитом. Внутри остановки должна быть лавка.Она должна быть закреплена при помощи кронштейнов.Кроме того, остановочный павильон должен быть оборудован урной. Она должна быть из металлического кожуха и окрашена в соответствии с цветовой схемой остановочного комплекса. Вместительность урны требуется не менее 20 литров. Окраска должна быть выполнена порошковой краской. Основа урны должна быть изготовлена из нержавеющей стали.Напомним, вопрос остановок общественного транспорта в Ростове стоит остро последние несколько лет. В прошлом году власти города устроили целый флешмоб с разборкой старых остановок. Дело в том, что на месте старых должны были появиться новые, особо прочные. Чиновники выделили около 35 миллионов рублей на замену остановок. Власти обещали, что они будут прочными и антивандальными. При этом на деле они оказались хрупкими и не могут устоять перед сильными мужскими руками ростовчан.