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В ОРТК «Южный» под Батайском запустили бесплатные автобусы

В ОРТК «Южный» под Батайском запустили бесплатные автобусы

Добраться до оптово-розничного торгового комплекса «Южный», созданного взамен аксайским рынкам, теперь можно на бесплатном автобусе.

Транспорт будет ходить ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе инвестора проекта ГСК «Дон».


В Ростове маршруты до «Южного» организованы от ЦГБ им. Семашко, площади Карла Маркса, ГПЗ-10 и пригородного железнодорожного вокзала. Автобусы пустили через центр и Александровку, а также через Западный микрорайон.

В Батайске автобус будет останавливаться на Соленом озере, в поселке Солнечном, Авиагородке, а в Аксайском районе - в хуторе Ленина. Движение по маршруту на стартовых остановках Ростова начинается с 8 часов утра, от «Южного» автобусы будут отправляться с 10 часов утра.


В пресс-службе ГСК «Дон» отметили, что сначала автобусы будут делать по три рейса в обе стороны. Последний автобус на торговую площадку отправится в районе 15.30-16.00. Обратно покупатели смогут уехать на последнем рейсе в 17.30-18.00.

Однако по мере роста спроса на поездки в ОРТК «Южный» число рейсов и маршрутов, а также их география будут увеличены.
ОРТК «Южный»
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