В Ростове автобусы № 68 и № 81 изменят схему движения

В донской столице изменятся схемы движения общественного транспорта № 68 и № 81. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.С 25 ноября городской общественный транспорт поедет по другим схемам. Маршрут автобуса № 81 продлят от площади Карла Маркса до ЖК «Красный Аксай». От жилого комплекса автобус отправится на улицу 1-ю, затем проследует к улицам Богданова, 39-я Линия. Оттуда проследует на улицу Сарьяна, после проедет по 35-й Линии до площади Карла Маркса через улицу Комсомольскую. Затем - по старой схеме. В обратном направлении автобус будет двигаться по старой схеме, а после площади Карла Маркса поедет по улицам 19-я Линия, Листопадова, Богданова, 35-я Линия, Подвойского, улице 1-й и до новой конечной остановки ЖК «Красный Аксай».Общественный транспорт № 68 сообщением проспект 40 лет Победы – Нахичеванский рынок будет пролегать через улицу Вити Черевичкина. Автобус пойдет по привычному маршруту, однако после Александровки он повернет на улицу Черевичкина, откуда проследует к площади Толстого.Также будет запущен новый автобус, который свяжет Ростов и Батайск. Транспорт № 213 заработает с января 2021 года.