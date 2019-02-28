На определение зон затопления в Ростовской области потратят почти 91 млн рублей



В Ростовской области выделят 90 631 300 рублей на определение зон затопления. Такая информация была опубликована на сайте госзакупок Министерством строительства, архитектуры и территориального развития региона.



Согласно техзаданию, подрядчик должен провести масштабную аэрофотосъёмку и создать цифровую и фотографическую модели местности. В дальнейшем эти планы будут использоваться для определения зон затопления. Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2019 года.



Заявки на участие в тендере принимаются до 21 марта. В течение восьми дней их рассмотрят специалисты и определят победителя.