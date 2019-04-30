Территорию для конно-спортивного комплекса подготовят в Ростове за 10 млн рублей
В Ростове на левом берегу Дона подготовят территорию для конно-спортивного комплекса. Согласно информации на сайте госзакупок, на работы потратят 10 199 910 рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Заказчиком является Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Исполнитель должен провести работы с момента подписания договора до 1 декабря 2019 года. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 6 мая.