Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Территорию для конно-спортивного комплекса подготовят в Ростове за 10 млн рублей

Территорию для конно-спортивного комплекса подготовят в Ростове за 10 млн рублей
В Ростове на левом берегу Дона подготовят территорию для конно-спортивного комплекса. Согласно информации на сайте госзакупок, на работы потратят 10 199 910 рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Заказчиком является Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Исполнитель должен провести работы с момента подписания договора до 1 декабря 2019 года. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 6 мая.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.