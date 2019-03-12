На оформление Ростова ко Дню Победы потратят более 6 миллионов рублей





Управление наружной рекламы Ростова объявило конкурс на оформление города ко Дню Победы. На украшение потратят 6,2 млн рублей.



К 9 Мая преобразят главные площади и улицы, а также выезды из города. В частности, баннеры появятся на здании театра им. М. Горького, перед памятником «Мать и дитя» установят конструкцию с флагами. На площади перед зданием музыкального театра, в Покровском сквере, на площади Советов и улице Большой Садовой будут стоять крупноформатные композиции и металлофлажные конструкции.



Какие цвета будут преобладать в этом году в оформлении города, неизвестно. Макеты элементов украшения представлены в сером цвете.



Добавим, что ежегодно на украшение города к празднику тратят миллионы рублей. Ростовчане неоднократно предлагали снизить расходы на эти цели, а сэкономленные средства направить на предпраздничные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.