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На оформление Ростова ко Дню Победы потратят более 6 миллионов рублей

На оформление Ростова ко Дню Победы потратят более 6 миллионов рублей

Управление наружной рекламы Ростова объявило конкурс на оформление города ко Дню Победы. На украшение потратят 6,2 млн рублей.

К 9 Мая преобразят главные площади и улицы, а также выезды из города. В частности, баннеры появятся на здании театра им. М. Горького, перед памятником «Мать и дитя» установят конструкцию с флагами. На площади перед зданием музыкального театра, в Покровском сквере, на площади Советов и улице Большой Садовой будут стоять крупноформатные композиции и металлофлажные конструкции.

Какие цвета будут преобладать в этом году в оформлении города, неизвестно. Макеты элементов украшения представлены в сером цвете.

Добавим, что ежегодно на украшение города к празднику тратят миллионы рублей. Ростовчане неоднократно предлагали снизить расходы на эти цели, а сэкономленные средства направить на предпраздничные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

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