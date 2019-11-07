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Фигуры животных, флаги и повозки: к Новому году Ростов украсят за 10 миллионов рублей

Фигуры животных, флаги и повозки: к Новому году Ростов украсят за 10 миллионов рублей
К Новому году Ростов-на-Дону собираются украсить за 10 миллионов рублей. Управление наружной рекламой опубликовало контракт на оформление города. Заявка опубликована на портале госзакупок.

Во многих частях города установят уже привычные ростовчанам украшения. Так, в парке Горького, на площади Гагарина, Театральной площади и возле Музыкального театра появятся флаговые композиции. Переулок Соборный украсит композиция виде наступающего года «2020».

Изменится декор площади Советов. Вместо прошлогодних жар-птиц, матрешек и снеговиков здесь появятся фигуры медвежат, зайчат и щенков. При этом изображения животных будут крепиться к каркасам снеговиков.

В некоторых районах установят украшения, которые ростовчане видели в день города. На Соборной площади поставят светящиеся деревья и повозки.

Всего Ростов-на-Дону оформят к празднику за 10 275 313. За эту сумму подрядчик должен украсить 29 объектов.

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