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На украшение улиц Ростова в День города потратят 23,5 млн рублей

На украшение улиц Ростова в День города потратят 23,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону выделят 23 521 724 рубля на украшение улиц ко Дню города. Донскую столицу празднично оформят в честь празднования 270-й годовщины её основания. Как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, заказчиком выступает управление наружной рекламой города. Средства выделяются из бюджета Ростова.

Центром празднования станет Театральная площадь. На фасаде театра имени Горького появятся флаги, панно и растяжки. Ночью панно будет подсвечиваться.
На украшение улиц Ростова в День города потратят 23,5 млн рублей
К тому же в районе Театральной площади на опорах линий электропередачи появятся гирлянды и флажки. Украшения установят вдоль улицы Большой Садовой, на площади Советов и площади Гагарина.

На улицах города можно будет увидеть репродукции детских рисунков, посвящённых 270-му дню рождения Ростова.
На украшение улиц Ростова в День города потратят 23,5 млн рублей
В 2019 году праздник пройдёт 13 сентября. За несколько дней до этого улицы уже должны быть оформлены. Работы начнутся в августе.

Заявки на участие в тендере принимаются до 22 июля. Электронный аукцион запланирован на 25 июля.

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