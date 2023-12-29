Открытие главной новогодней елки в Ростове пройдет 29 декабря

Фото: DonDay.

Главную новогоднюю елку в Ростове откроют 29 декабря в парке имени Максима Горького. Информацию об этом сообщили в администрации донской столицы.Интерактивное открытие главной ели «Новогодний звездопад» состоится в 16:00 перед входом в парк. Мероприятие пройдет около главного праздничного дерева города. Различные конкурсы и викторины организуют для детей.В Ростове установлена 21-метровая искусственная новогодняя елка. Главный новогодний символ украшен ярко-золотыми новогодними игрушками в виде льдинок и мерцающими гирляндами.Напомним, в середине января 2022 года из-за сильных порывов ветра конструкция перед парком рухнула. К счастью, никто не пострадал.