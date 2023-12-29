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Открытие главной новогодней елки в Ростове пройдет 29 декабря

Открытие главной новогодней елки в Ростове пройдет 29 декабря
Главную новогоднюю елку в Ростове откроют 29 декабря в парке имени Максима Горького. Информацию об этом сообщили в администрации донской столицы.

Интерактивное открытие главной ели «Новогодний звездопад» состоится в 16:00 перед входом в парк. Мероприятие пройдет около главного праздничного дерева города. Различные конкурсы и викторины организуют для детей.

В Ростове установлена 21-метровая искусственная новогодняя елка. Главный новогодний символ украшен ярко-золотыми новогодними игрушками в виде льдинок и мерцающими гирляндами.

Напомним, в середине января 2022 года из-за сильных порывов ветра конструкция перед парком рухнула. К счастью, никто не пострадал.
Фото: DonDay.
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