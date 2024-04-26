На музейную выставку во Дворце Алфераки выделят почти 300 миллионов рублей

Фото: соцсети музея/правительство РО.

В Таганроге готовятся к открытию выставки в филиале литературного и историко-архитектурного заповедника, расположенного во Дворце Алфераки. Экспозиция называется «Таганрог: время, место, события, люди» и охватывает временной промежуток от каменного века до 2000 года.Исторические эпохи поделены на четыре раздела: «Гений места», «Российский форпост на южных морях», «Век XIX — железный» и «ХХ век. От Российской империи к Российской Федерации». Посетители смогут увидеть артефакты, связанные с историей Приазовья в составе Османской империи, при Петре I, Александре I и Николае I, а также отражающие события революций 1905-1907-х и 1917 годов, Первой мировой и гражданской войн, становления и развала СССР и перехода к Российской Федерации.Прежде чем открыть выставку, в здании необходимо разместить экспозиционные конструкции (постаменты, витрины, подиумы, стенды), установить освещение, создать аудиовизуальный комплекс, разработать контент и ПО для мультимедийного оборудования, установить экспонаты.Завершить работы необходимо до 30 ноября. На подготовку к выставке планируют потратить 294,3 миллиона рублей. Средства направят из федерального бюджета.Музей разместился во Дворце Алфераки в 1903 году. К тому моменту здание уже имело известность во всей стране как место с пышными приемами и грандиозными балами. Там останавливались и выступали знаменитые композиторы, актеры и бывал сам князь Голицын. Особняк можно смело назвать центром культурной жизни Таганрога того времени.Двухэтажное здание построили в 1848 году. Его спроектировал профессор Петербургской академии художеств архитектор Андрей Штакеншнейдер для крупного помещика из Таганрога Николая Алфераки. Через 20 лет его приобрел купец Негропонте, который сдал его в аренду клубу Коммерческого собрания. Позже, к концу XIX века, дом полностью перешел в собственность клуба.В 2023 году здание отреставрировали. Во дворце Алфераки привели в порядок фасад, подвал, главную лестницу. В особняке уложили паркет и позолотили второй этаж, Александровский зал, устроили гранит веранды внутреннего дворика.