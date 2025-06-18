С 21 июня начнутся дорожные работы путепровода на северном подъезде к Батайску
В Ростовской области на северном подъезде к Батайску начнут ремонтировать путепровод. К дорожным работам приступят 21 июня.
При проверки дорожного полотна в регионе специалисты обнаружили, что путепровод на северном подъезде к Батайску не соответствует нормативным требованиям. Вдоль конструкции образовались трещины, выбоины, а также колейность по полосам движения.
А это, в свою очередь, осложняет движение транспорта, повышает его износ и увеличивает вероятность аварийных ситуаций. В связи с этим решили ограничить проезд в этом месте для ремонта уже в ближайшие выходные — 21 и 22 июня. В первый день будет закрыто направление из Ростова в Батайск, а на следующий день — наоборот.
На время двухдневного запрета проезда водители могут воспользоваться объездными путями по улице Авиационной и Восточному шоссе, а также по Западному шоссе через Западный мост.
Дорожные работы всего путепровода планируют завершить в 2025 году.