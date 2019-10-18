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На Мясникова в Ростове на четыре месяца ограничат движение транспорта

На Мясникова в Ростове на четыре месяца ограничат движение транспорта
Проезд ограничат в Ростове-на-Дону на улице Мясникова. По данным городского департамента автодорог, проезд транспорта будет затруднён в течение четырёх месяцев.

Транзитное движение закроют на Мясникова - на отрезке между улицами 11-я Линия и 19-я Линия. Транспорт не сможет проехать с 7 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года. Отмечается, что автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам 1-я Пролетарская и Закруткина.

Ограничения связаны с реконструкцией коллектора.

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