На Мясникова в Ростове на четыре месяца ограничат движение транспорта



Проезд ограничат в Ростове-на-Дону на улице Мясникова. По данным городского департамента автодорог, проезд транспорта будет затруднён в течение четырёх месяцев.



Транзитное движение закроют на Мясникова - на отрезке между улицами 11-я Линия и 19-я Линия. Транспорт не сможет проехать с 7 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года. Отмечается, что автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам 1-я Пролетарская и Закруткина.



Ограничения связаны с реконструкцией коллектора.