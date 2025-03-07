На месте единственного открытого катка в Ростове строят ресторан

Фото: Ростов ру

В Ростове на месте единственного открытого катка в городе откроют ресторан. Новое заведение будет располагаться в торговом центре «Большом» на улице Красноармейской. На месте уже начались строительные работы, и вместо зимнего веселья здесь появится заведение общепита.Открытый каток был любимым местом для многих горожан. Здесь можно было не только покататься на коньках, но и сделать яркие фотографии, наслаждаясь новогодним настроением. Несмотря на небольшую площадь — всего 600 метров, на катке часто образовывались очереди. Стоимость одного сеанса варьировалась от 200 до 450 рублей, а прокат коньков обходился не более чем в 150 рублей.Летом каток превращался в летнюю веранду, где горожане отдыхали, слушали музыку и наслаждались теплой погодой. На его месте устанавливали десятки столов, создавая уютную атмосферу для летнего отдыха.Однако в ноябре 2024 года каток закрылся, и его конструкции были демонтированы. На их месте началась масштабная стройка. По предварительным данным, благоустройством территории занимается компания из Москвы.Летняя веранда также претерпела изменения: на ней установили фонтан, посадили растения и установили подсветку ступеней и архитектурных элементов.Некоторые горожане предполагают, что новое пространство станет модным местом в городе. Однако мнения разделились: одни считают, что на месте катка появится высотка, а другие сожалеют о потере красивой зимней локации.Работы на летней веранде продолжаются, и, судя по скорости выполнения, новое пространство планируют открыть уже летом. Ростовчане с нетерпением ждут, что принесет этот проект их городу.