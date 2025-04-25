На майских праздниках между Ростовом и Таганрогом будет курсировать ретросостав

Фото: СКЖД

В период майских праздников между Ростовом и Таганрогом будет курсировать ретросостав. Информация об этом появилась на портале Северо-Кавказской железной дороги.Первого и девятого мая раритетный поезд с паровозной тягой совершит рейсы из Ростова-на-Дону в Таганрог и в обратном направлении. Отправление из Ростова запланировано на 9:35, прибытие в Таганрог – в 11:31.Обратно 1 мая пассажиры смогут отправиться в Ростов с вокзала Таганрог-Пассажирский в 16:50. Девятого мая отправление из Таганрога состоится в 18:10, а прибытие в Ростов ожидается в 20:10.Представители СКЖД уточнили, что 1 мая поезд сделает остановку на станции Гниловской, где пассажиры смогут осмотреть экспозицию, посвященную истории Северо-Кавказской железной дороги, представленную в местном музее.