На короткой рабочей неделе в Ростове будет облачно и ветрено
Последняя рабочая неделя апреля в Ростове-на-Дону ознаменуется переменчивой погодой. Небо над городом будет пасмурным, в первые дни прогнозируется ветер.
В понедельник, 27 апреля, над головами ростовчан будут тучи, днём термометры покажут +14...+15 градусов, вечером - +9...+14. На донскую столицу обрушится шквалистый ветер силой 18-20 метров в секунду. Также возможен дождь.
На следующий день ветер немного стихнет, за окном ожидается +15...+17 градусов, к вечеру похолодает до +10. Небо станет чистым только ближе к ночи.
В среду, 29 апреля, наконец, будет ясная погода. Столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса, ветра практически не ожидается.
Последний день месяца станет самым тёплым на рабочей неделе. Температура прогнозируется +23...+26 градусов днём и +16...+24 — вечером. Ветра не будет, в середине дня небо ненадолго затянут облака.