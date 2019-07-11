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Средневековую печь, сложенную из кирпича, нашли археологи в Азове

Средневековую печь, сложенную из кирпича, нашли археологи в Азове
Азовские археологи нашли в древнем жилище печь, сложенную из сырцового кирпича. О находке 12 июля сообщили в местном музее-заповеднике. Прямоугольное оборудование сложено из шестигранного сырцового кирпича.

В музее рассказали, что мастер взял стройматериал, из которого были сложены стены другой постройки. Здание, в котором находится печь, как оказалось, было построено поверх другого жилища, землянки. Внутри она засыпана осколками кирпича. Завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский добавил, что материал, когда его засыпали в землянку, был идеально сухой. Благодаря этому он не смешался с землёй, а сохранился фрагментами до наших дней.

Единственная загадка, которую предстоит решить археологам: почему строители возвели новое здание чётко поверх старого, даже не сдвинув его на несколько метров.
Средневековую печь, сложенную из кирпича, нашли археологи в Азове

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