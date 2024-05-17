На инсталляцию о довоенном Ростове потратят 9 миллионов рублей
Музей истории города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который создаст художественную инсталляцию о жизни южной столицы. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 16 мая.
Работы будут проходить во втором филиале музея на улице Шаумяна, 65. Подрядчик создаст инсталляции, рассказывающие об исторических событиях, произошедших в Ростове. Художественные композиции будут посвящены гражданской войне, Стачкам 1902 года, довоенной промышленности и многому другому.
Предварительная стоимость работ составляет 9 миллионов 250 тысяч рублей. Эти средства будут выделены из пожертвований.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 24 мая включительно. Победитель будет объявлен на следующий день после окончания срока подачи заявок. Работы планируется завершить до 15 сентября.