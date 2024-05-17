На инсталляцию о довоенном Ростове потратят 9 миллионов рублей

Фото для иллюстрации: Правительство Ростовской области

Музей истории города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который создаст художественную инсталляцию о жизни южной столицы. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 16 мая.Работы будут проходить во втором филиале музея на улице Шаумяна, 65. Подрядчик создаст инсталляции, рассказывающие об исторических событиях, произошедших в Ростове. Художественные композиции будут посвящены гражданской войне, Стачкам 1902 года, довоенной промышленности и многому другому.Предварительная стоимость работ составляет 9 миллионов 250 тысяч рублей. Эти средства будут выделены из пожертвований.Документы для участия в конкурсе принимаются до 24 мая включительно. Победитель будет объявлен на следующий день после окончания срока подачи заявок. Работы планируется завершить до 15 сентября.