На инаугурации президента дорогой наряд Екатерины Стенякиной оценила Ксения Собчак

Фото: Соцсети Ксении Собчак.

В Москве 7 мая в Кремле прошла инаугурация президента РФ. На торжественное мероприятие пригласили первые лица страны, министры, губернаторы, высокопоставленные чиновники, депутаты Государственной Думы. За церемонией в прямом эфире наблюдали миллионы граждан.Вскоре после окончания церемонии Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях пост, посвященный наряду депутата Госдумы РФ от Ростовской области Екатерине Стенякиной.Блогер отметила, что Екатерина Стенякина на инаугурацию пришла в бежевом костюме от Dior, состоящем из строгого пиджака и длинной юбки. Она оценила пиджак в 6 тысяч евро, а юбку в 3,5-4 тысячи евро.Ксения резюмировала свой пост следующими словами:- Премия за самый стильный лук инаугурации властью данной мне самой собой отдаю депутату Екатерине Стенякиной!Екатерина Стенякина уроженка города Шахты Ростовской области. Свою карьеру она начала в общественной организации. Аширокую известность получила после короткого выступления на одной из встреч на форуме «Территория смыслов» в 2016 году. Тогда активистка из Красноярска рассказала, что работает в детском доме, и не может взять ипотеку из-за очень маленькой зарплаты. Екатерина Стенякина обвинила девушку в том, что у нее в руке дорогой айфон, а она смеет задавать такие вопросы. Отметим, что на инаугурации Екатерина Петровна сама была с последней, 15-й, моделью айфона. Его цена около 150 тысяч рублей.В 2018 году Стенякину избрали депутатом Законодательного собрания Ростовской области. Уже в июле 2019 году она оказалась в центре скандала. После встречи с жителями ее родного города Шахты, протестующими против закрытия школы спортивной гимнастики, депутат опубликовала неуместный пост в соцсетях. Она посетовала, что сломала каблук любимых туфель…В сентябре 2021 года Екатерина Стенякина была избрана депутатом Госдумы РФ от Ростовской области по №154 одномандатному округу.