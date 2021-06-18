Донские парламентарии обсудили участие туроператров в программе кэшбека за поездки по России

Донские депутаты провели круглый стол, посвященный участию туроператоров Ростовской области в программе туристического кэшбека за поездки по стране. Мероприятие состоялось 16 июня в отеле «Mercure». В заседании приняли участие замминистра экономическогоразвития Ростовской области Елена Федотова, отельеры и представители региональных туристических операторов. Органзиатором круглого стола на тему «Участие туроператоров Ростовской области в программе туристического кэшбека за поездки по России» стала председатель комитета ЗС РО по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякинa.На встрече депутаты и представители туристического бизнеса обсудили меры поддержки туроператоров, а также обсудили вопрос регулирования и корректировки их работы.Екатерина Стенякина рассказала о продвижении программы «Туристический кэшбэк», который был запущен в 2020 году.Сегодня стартовал четвертый этап продажи путевок этой по программе, - отметила Екатерина Стенякина. - В нашем регионе в этой программе участвуют более 50 отелей и два детских лагеря. Все туристы и гости нашей области, могут остановиться и получить возмещение из бюджета РФ за свой отпуск на территории Ростовской области.Существуют и другие меры кэшбэка. В частности, студенты и школьники, которые стали призерами Всероссийских конкурсов платформы «Россия-страна возможностей», смогут получить возврат средств за недельные туры в размере 70%. Еще одной инициативой может стать идея о поддержке неработающих пенсионеров, которые также смогут возместить часть путевки через кэшбека.В ходе круглого стола депутаты заслушали и ответили на волнующие вопросы туроператов и отельеров. По словам Екатерины Стенякиной, у участников программы «Туристический кэшбэек», конечно, будут вопросы и предложения. Их нужно решать еще на старте туристического сезона, когда есть возможность внести в программу все необходимые корректировки.Например, мы уже сталкивались с такими вопросами, как наличие карты Мир – не у всех она есть, а оформить кешбэк можно только через нее. Или многие думают, что для компенсации средств за отдых необходим сбор большого количества документов - прокомментировала депутат.Депутат отметила, что эти и другие нюансы программы неизвестны их участникам. В связи с этим нужно расширять информационную работу. Екатерина Стенякина попросила участников круглого стола представить свои предложения по развитию туризма в Ростовской области, чтобы в ближайшее время представить эти инициативы на федеральном уровне.