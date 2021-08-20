На гребном канале в Ростове сделали платную парковку

На гребном канале Дон в Ростове сделали платную парковку. Об этом стало известно 24 августа.Участок прямо перед зданием спортивного учреждения огородили бетонными блоками. На въезде поставили шлагбаум. Стоимость стоянки - 100 рублей в час.Как сообщили в администрации гребного канала, землю взяли в аренду частные лица. Спортивный комплекс к этому отношения не имеет. Более того, многие спортсмены и работники учреждения не в восторге от такого решения.Бесплатная парковка осталась. Однако теперь она находится дальше. Чтобы попасть в комплекс, автолюбителям теперь придется пройтись от 200 до 600 метров.