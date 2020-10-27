На границе Ростовской области засекли автоколонну с гуманитарной помощью

На границе Ростовской области с Украиной снова засекли автоколонну, состоящую из шести грузовых автомобилей. В этот раз спецмашины перевозили гуманитарную помощь. Об этом сообщили специалисты миссии ОБСЕ 29 октября.Как стало известно, грузовики под сопровождением легкового автомобиля прибыли к воротом Донецкого БКП примерно в половине седьмого утра. На всех больших машинах было написано: «Гуманитарная помощь из Российской Федерации».Предположительно, на границе все грузовики прошли визуальную проверку. Водителям пришлось откинуть брезент и показать кузовы авто пограничникам. Весь процесс осмотра занял не более 15 минут. Пересечение границы сняли на видео сотрудники российского ведомства.На обратном пути конвой заметили после полудня.Напомним, в начале октября на границе Ростовской области и Украины засекли колонну автоцистерн с горючим. Стоит отметить, что колонны спецмашин нередко встречаются в черте близлежащей страны. Однако наблюдатели миссии не всегда могут отследить, куда после пересечения границы они направляются.