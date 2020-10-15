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На границе ЛНР с Ростовской областью засекли два грузовых поезда с вагонами

На границе ЛНР с Ростовской областью засекли два грузовых поезда с вагонами
Два грузовых поезда с 50 вагонами засекли на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики. Информация об этом содержится в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ.

В ночь на 14 октября беспилотники миссии засекли движение поезда в районе Червонопартизанска. Поезд прибыл на станцию примерно с 50 грузовыми вагонами. Затем он остановился, после чего был отключен и подсоединен к другой группе грузовых вагонов, которые были на станции.

Позже беспилотник зафиксировал еще один грузовой поезд примерно с 50 грузовыми вагонами в составе. Известно, что он прибыл со стороны границы. Где-то через 15 минут этот поезд остановился на станции и был соединен с тем грузовым вагоном, который прибыл на ж/д станцию ранее.

Неизвестна цель присоединения вагонов, однако власти Украины предполагают, что с помощью ж/д сообщения Россия поставляет добровольцам боеприпасы и топливо.

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