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На границе Ростовской области и ДНР выявили туристку из Китая с подозрением на коронавирус

На границе Ростовской области и ДНР выявили туристку из Китая с подозрением на коронавирус
Женщину, пересекавшую границу Ростовской области и Донецкой Народной Республики, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Туристку из Китая в срочном порядке поместили в больницу 9 марта. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения ДНР.

Пациентка прилетела из Поднебесной 6 марта. В Шереметьево при прохождении первичного контроля у неё не обнаружили признаков коронавируса. Из Москвы женщина прилетела в Ростовскую область и поехала в ДНР через пункт пропуска Новошахтинск. В ходе санитарно-карантинного контроля у туристки обнаружили температуру 37,2.

Согласно протоколу случай определили как подозрительный на коронавирус. Пациентку госпитализировали и отправили на обследование, чтобы поставить точный диагноз. Сейчас она находится в инфекционном отделении. По состоянию на 10 марта у нее не снижается температура, других признаков коронавируса не наблюдается.

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