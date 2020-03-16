В Ростове шесть человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус



Шесть человек в Ростове-на-Дону госпитализированы с подозрением на коронавирус. Один человек находится в изоляторе. Об этом 18 марта сообщили в городской администрации.



В общей сложности в донской столице под наблюдением находятся 168 человек. Все они прибыли из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Из них у шестерых есть симптомы коронавируса. Сейчас врачи взяли у них анализы и отправили на исследование. Пока результаты обследований отрицательные.



В Ростовской области под наблюдением находится 251 человек.