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В Ростове шесть человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус

В Ростове шесть человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Шесть человек в Ростове-на-Дону госпитализированы с подозрением на коронавирус. Один человек находится в изоляторе. Об этом 18 марта сообщили в городской администрации.

В общей сложности в донской столице под наблюдением находятся 168 человек. Все они прибыли из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Из них у шестерых есть симптомы коронавируса. Сейчас врачи взяли у них анализы и отправили на исследование. Пока результаты обследований отрицательные.

В Ростовской области под наблюдением находится 251 человек.

Теги: коронавирус новости Ростовской области пандемия эпидемия карантин

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