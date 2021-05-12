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На границе Дона с Ростовской областью заметили машины «скорых» и микроавтобусы

На границе Дона с Ростовской областью заметили машины «скорых» и микроавтобусы
На границе Дона с Ростовской областью заметили машины скорой помощи и минивэны. Об этом 11 мая сообщили наблюдатели ОБСЕ.

Согласно данным отчета, 6 мая на Донецком пункте пропуска около 16.00 были замечены две машины скорой помощи с номерами ЛНР. На одном авто была надпись “Неотложная медицинская помощь”, на втором - “Санитарная”.

На следующий день специалисты заметили три микроавтобуса с номерами ЛНР. За отчетный период они видели людей в камуфляжной форме. Три человека пересекли границу Российской Федерации, а шесть - Украины. Эти люди переходили через пункт пропуска пешком.

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