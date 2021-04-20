Колонну из машин скорой помощи засекли на границе Ростовской области и Украины

На границе Ростовской области и Украины заметили колонну машин скорой помощи. Об этом сообщила ОБСЕ в отчете 20 апреля.По данным сотрудников миссии, в пункте пропуска в Донецке 16 апреля зафиксировали девять спецавтомобилей. На одном из них была надпись «Санитарная», на остальных восьми - «Неотложная медицинская помощь». Все автомобили прошли пограничный контроль, рентгенологическую проверку и направились в сторону ЛНР.Во вторник, 20 апреля, наблюдатели увидели среднеразмерный грузовик белого цвета с надписью «Пост ЛНР» с номерами Луганской Народной Республики. Около 2 часов автомобиль въехал на территорию РФ.Кроме того, сотрудники миссии ОБСЕ зафиксировали семь человек в военной одежде. Пять из них пересекли границу России, а два - Украины.