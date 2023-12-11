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На годовое содержание мостов и переходов в Ростове выделили 47,2 млн рублей

На годовое содержание мостов и переходов в Ростове выделили 47,2 млн рублей
В Ростове выделят 47,2 миллиона рублей бюджетных денег на содержание мостов. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит регулярно осматривать объекты с применением аэрофотографии, следить за корректной работой светофоров для судов. Также на плечи исполнителя ложатся уход за зелеными насаждениями, очистка водоотводных лотков, промывка трубопроводов. Кроме того, необходимо следить за чистотой тротуаров и проезжей части.

В стоимость входит содержание не только мостов, но и путепроводов, пешеходных переходов и барьерных ограждений по всему городу. Общее количество составляют почти полсотни объектов.

Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». Контракт будет рассчитан до конца 2024 года.
Фото: Rostov.ru.
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