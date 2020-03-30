На фоне коронавируса Ростовскую область освободили от погашения бюджетного кредита



Государственная Дума приняла ряд законов, касающихся поддержки граждан и экономики страны на фоне пандемии коронавируса.



В частности, предусмотрены дополнительные выплаты семьям с детьми, а также выплаты по больничным, которые теперь не могут быть ниже МРОТ. Помимо этого, приняты законопроекты о поддержке бюджетов каждого региона — их освободили от бюджетных кредитов в 2020 году. По расчётам экспертов, это позволит регионам сэкономить порядка 78 миллиардов рублей.



- Предложенные меры поддержки экономики страны, малого и среднего бизнеса и каждого гражданина очень быстро получили закрепление на федеральном уровне, - отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Следовательно, очень скоро эти решения будут реализованы.



Александр Ищенко добавил, что областному правительству предоставлено право направлять средства для организации мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, при этом в федеральный закон изменения вносить не будут.