Инициативу «Единой России» по особому порядку оплаты услуг ЖКХ при пандемии коронавируса поддержали в Ростовской области

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области поддержали особый порядок предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг в период пандемии коронавируса. Инициативу выдвинул секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда на внеочередном заседании Верхней палаты парламента.«Единая Россия» совместно с правительством РФ предложили временно не начислять пени и не проверять счетчики.− Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома. Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, − сказал Андрей Турчак.Согласно инициативе управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в случае просрочки платежей не должны начислять пени или приостанавливать предоставление услуг. Мера касается также взносов на капитальный ремонт и платы за жилое помещение. Временно не будут проверять и счетчики.Донской парламент поддержал инициативу и подчеркнул необходимость поддержки населения в условиях повышенной готовности.− Предложенный особый порядок услуг ЖКХ из-за пандемии коронавируса – важное решение. Безусловно, его нужно поддержать, так как большинство жителей донского региона находятся в режиме самоизоляции, а следовательно, уровень потребления ресурсов растет. Понимаем, что пандемия повлияла на финансовое благополучие граждан, поэтому механизмы поддержки необходимы, − отметил заместитель секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по строительству Александр Скрябин.Вице-спикер донского парламента и лидер донских единороссов, председатель Заксобрания РО Александр Ищенко являются членами созданной по поручению губернатора рабочей группы. Они в режиме видеоконференций продолжают прорабатывать первоочередные мероприятия по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития региональной экономики и работать над мерами поддержки населения.