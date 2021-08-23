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На Дону коэффициент распространения коронавируса стабильно держится на единице

На Дону коэффициент распространения коронавируса стабильно держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже больше недели держится на единице. Информацию о ситуации с COVID-19 сообщили в региональном правительстве.

Коэффициент распространения показывает, сколько в среднем человек заражает один инфицированный до изоляции. Обычно при введении новых коронавирусных ограничений в Роспотребнадзоре смотрят именно на этот показатель. В Ростовской области уже девятый день коэффициент держится на единице.

Не так давно губернатор донского региона Василий Голубев отметил положительную динамику в ситуации с коронавирусом. По словам главы области, если рост распространения не только приостановится, но и пойдет на снижение, в регионе скорректируют противокоронавирусные меры. В правительстве уже рассматривают различные варианты послабления ограничений.

Всего с начала пандемии в области заболели больше 121 тысячи человек. В том числе 482 случая заражения, которые выявили за прошедшие сутки.

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