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На Дону коэффициент заболеваемости COVID-19 - на единице

На Дону коэффициент заболеваемости COVID-19 - на единице
В Ростовской области на единице держится коэффициент заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона на 25 сентября.

По состоянию за минувшие сутки показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3 241. Коэффициент распространения инфекции держится на единице. Это означает, что один заболевший может заразить только одного здорового.

За сутки коронавирус выявили у 480 жителей региона, а с начала пандемии опасную инфекцию подхватили более 136 тысяч человек. Больше 90% из этого числа уже победили заболевание.
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