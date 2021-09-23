На Дону коэффициент заболеваемости COVID-19 - на единице

В Ростовской области на единице держится коэффициент заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона на 25 сентября.По состоянию за минувшие сутки показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3 241. Коэффициент распространения инфекции держится на единице. Это означает, что один заболевший может заразить только одного здорового.За сутки коронавирус выявили у 480 жителей региона, а с начала пандемии опасную инфекцию подхватили более 136 тысяч человек. Больше 90% из этого числа уже победили заболевание.